محلل فلسطيني: العالم عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلي.. والاحتلال يقتحم مراكز الإيواء

علق طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وقال طه الخطيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" إسرائيل قررت اجتياح أماكن الإيواء في قطاع غزة التي تضم اللاجئين ".

وأضاف طه الخطيب :" إسرائيل تقوم باقتحام المدارس والمخيمات في خان يونس وقام الاحتلال بقطع طريق خان يونس دير البلح ".

وتابع طه الخطيب :" العالم عاجز على إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الأن بعد مرور أكثر من 100 يوم على العدوان ".

واكمل طه الخطيب:" نتنياهو يقوم بتعطيل أي اتفاق لاتمام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين وإيقاف إطلاق النار في القطاع".