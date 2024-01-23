توترات البحر الأحمر.. باحث سياسي: مصر تواجه تحديات إقليمية كثيرة

أكد أحمد ماهر الباحث في الشؤون الدولية، أن مصر تواجه تحديات إقليمية كثيرة وهناك ضغوط كثيرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر.

وقال أحمد ماهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لا توجد دولة في العالم تتعرض لمثل الضغوط التي تتعرض لها مصر الآن في محيطها الإقليمي ".

وأضاف أحمد ماهر :" هناك محاولات مستمرة على مستوى الإقليم للضغط على مصر وإسقاطها من خلال إثارة حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ".

وتابع احمد ماهر :" هناك صراعات مشتعلة في الإقليم وآخرها التوترات في البحر الأحمر بما يؤثر على قناة السويس بشكل سلبي ".