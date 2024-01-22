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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطر بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الصين في أمم آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر

واصل المنتخب القطري انتصاراته في كأس أمم آسيا، اليوم الإثنين، محققا العلامة الكاملة بالفوز على الصين بهدف نظيف، على استاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

 

وارتفع رصيد قطر بذلك إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطتين، في المركز الثالث.

 

وبمرور الوقت في مباراة اليوم، بدأ المدرب الإسباني لمنتخب قطر، ماركيز لوبيز، يشعر بتراجع في أداء فريقه، ما أدى إلى دفعه ببعض لاعبيه الأساسيين الذين لم يبدأ بهم اللقاء، وعلى رأسهم أكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس.


ولم تمر دقائق قليلة على ذلك، حتى ترجم المنتخب القطري تغييرات مدربه، وسجل هدفا رائعا عن طريق حسن الهيدوس، الذي استقبل ركنية محمد وعد خارج منطقة جزاء الصين، ولم يتوان عن تسديدها بشكل رائع في الشباك بالدقيقة 65.

 

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من قبل الصين، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز العنابي (1-0).

 

وكان منتخب قطر قد ضمن الصعود للدور الثاني من البطولة الآسيوية، بعد فوزه على لبنان (3-0) وطاجيكستان (1-0).

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