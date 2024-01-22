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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«غرفة الإسماعيلية» تشارك في المنتدى المصري الصيني الثاني

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المشاركة

شارك وفد الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة السيد أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، المنتدي الإقتصادي المصري الصيني الثاني بمقر الإتحاد، تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية وغرف الإتحاد الأفريقي وإتحاد البحر الأبيض للتجارة والصناعة "الاسكامى".

رئيس تجارية الإسماعيلية يقرر تشكيل لجنة لـ«شباب الأعمال»

رافقه كلا من آمال محمود، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الاعمال، محمد فايق عضو مجلس الإدارة، المستشار حسن الخباز «رئيس اللجنة الاقتصادية»، وعادل اليماني عضو «لجنة الشئون العربية»، إنچي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة التجارية.

 

من جانبه أكد أحمد الوكيل، خلال اللقاء، علي بحث تعزيز افاق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، خلال أعمال المنتدى الذى يجمع بين رجال الأعمال المصريين وأعضاء الوفد التجاري الصيني المتخصص في عدة مجالات.

 

خلال كلمته، أكد السفير الصيني 
لياو ليتشيانج، عمق العلاقات الثنائية بين الجانبان، لافتا إلي إن البلدين تحت قيادة استراتيجية، ويمكن القول بأن العلاقات المصرية الصينية في افضل فترة لها.

 

أضاف السفير الصيني، أن الصين يعد أكبر شريك تجاري لمصر  خلال السنوات العشر السابقة، وإن هناك إقبالا متزايدا  من قبل الشعب الصيني علي المنتجات المصرية، لافتا إلي أن 
الاستثمار الصيني يتزايد من عام لآخر، وأن الدولتين أصبحتا شريكتين عزيزتين خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس.

 

وخلال الإجتماع، ناقش الجانبان المصري ونظيره الصيني، آلية تعزيز فرص التعاون القائم علي المنفعة المتبادلة بين الشريكين، كذلك العلاقات الثنائية، تكرار الزيارات المتبادلة والمباحثات وتبادل الوفود.

 

من جانبه، وجه وفد تجارية الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، الشكر للوكيل علي دعوته وحسن الاستقبال، كما عقد اجتماعات تنسيقية لبحث فرص التبادل التجاري بين الجانبان.

 

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان المصري والصيني الهدايا التذكارية.


ضم مجلس سيدات الأعمال، أعضاء هيئة المكتب، سارة صقر «نائب اول»، نادية صبري «نائب ثان»، مروة صابر «سكرتير اول»، نجاح عرابي «سكرتير مساعد»، منال مدبولي «مستشار إعلامي مجلس سيدات الأعمال» ، نسمة الزيني «منسق البنوك».

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