رئيس المخابرات التركية في زيارة مفاجئة لـ العراق.. تفاصيل

وصل رئيس المخابرات التركية إبراهيم كولن، اليوم الاثنين إلى العراق في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا، وأجرى خلالها مباحثات مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تتعلق بالملفات الثنائية والإقليمية، وأبرزها العدوان على غزة وملف المياه.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان إنه "تناول اللقاء، بحث آخر المستجدات الأمنية في المنطقة، لاسيما استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة، فضلا عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة"، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان "على أهمية تنامي وتطوير العلاقة بين بغداد وأنقرة وفق مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة، مشيرا إلى أن جميع المشاكل يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية، طالما كانت النوايا صادقة، مشددا على ضرورة خلق منظومة أمنية بين دول المنطقة، لتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، لتحقيق المزيد من الاستقرار وتجنب الأزمات".

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح الأعرجي، أن "توسيع دائرة الحرب قد يجر المنطقة والعالم بأسره إلى صراع يقوّض أمن واستقرار الدول".

وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي، أن "العراق لايسمح باتخاذ أراضيه منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأن رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يؤكد مراراً على أهمية علاقات حُسن الجوار واحترام السيادة بين العراق وجيرانه، وعدم السماح بتعكير صفو العلاقات ".

من جانبه أكد كولن، أن "بلاده تنظر إلى وحدة أراضي العراق وسيادته مثلما تنظر إلى وحدة وسيادة تركيا، مشيرا إلى أن أمن العراق وتركيا هو واحد".

كما أعرب كولن، عن "دعم تركيا للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون في ملف المياه من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، مبينا أن وجود مسلحي حزب العمال يضر بأمن واستقرار البلدين".