غياب ميسي وصلاح وفينيسيوس| التشكيل المثالي للأفضل في أوروبا

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم الاثنين، عن التشكيل الأفضل في أوروبا لعام 2023.

وشهد التشكيل، تواجد 5 لاعبين من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى ثلاثة من ريال مدريد.

وغاب عن التشكيل، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان المنتقل في الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الدفاع: ترنت ألكسندر آرنولد (ليفربول) – روبن دياز (مانشستر سيتي) – دافيد ألابا (ريال مدريد).

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – جود بيلينجهام (ريال مدريد) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

الهجوم: هاري كين (توتنهام وبايرن ميونخ) – إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).