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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: نوفر الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومة البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مهارات الباحثين بالجامعة .

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحث العلمي ،  إن الجامعة تنظم سلسلة من  ورش العمل بصفة مستمرة تطلقها  وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.
 

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان ورش العمل التى يعقدها المركز للنهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية .

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه ندوة التعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية، على دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات مجتمعية حقيقية.

كما حث قنديل أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من هذه الندوات لتبادل الأفكار وطرح مقترحات لمشروعات بحثية تنموية مشتركة بين عدة كليات.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان حيث نظمت وحدة إدارة المشروعات بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية بكليات داخل الحرم الجامعي.

عقدت فعاليات الندوة تحت رعاية ودعم وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف فريدة محمد هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا .

وحاضر فى الندوة الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة، ود/ محمد عصام الدين عبد الوهاب عبد الجواد أستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والخلوية والصناعية والمناعة الجزيئية بكلية العلوم والمدير السابق لمكتب المنح الدولية والمشروعات الدولية والعلاقات بالجامعة.

Jobs Education البحث العلمي التطور التكنولوجي التنمية المستدامة الدكتور عماد ابو الدهب

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