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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدعم من بنك مصر.. تفاصيل أحدث شراكة لشمول مالي رقمي في العقارات

صدى البلد

أعلنت شركة وادي دجلة للتطوير العقاري في خطوة رائدة تجاه شمول مالي متقدم، عن تحالف إستراتيجي مع منصة Subsbase، بدعم من بنك مصر، لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع العقاري والمالي. 

الشراكة تهدف إلى إحداث تطور في خدمات الدفع والمعاملات المالية للعملاء، وتحديداً للمغتربين، مما يسهم في تطوير إدارة التدفقات المالية وتعزيز العلاقات مع العملاء، كما تفتح إمكانيات جديدة للنمو والتوسع.

ريمون عهدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، عبر عن آماله الكبيرة في هذا التعاون، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستحدث تحولاً ملموساً في الإجراءات الداخلية وتستشرف مستقبلاً لخدمة العملاء تتسم بالفعالية والأمان الذي يتطلبه عالم اليوم المالي.

بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع العقاري في استيعاب تقنيات الدفع الإلكترونية بسبب القيود القانونية والتقنية، تأتي هذه الشراكة لتقدم حلولاً مبتكرة للتغلب عليها، مما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف ويعزز الأمان ويحسن من تجربة العملاء.

هذا التعاون يأتي في إطار  خطة مصر إلى تسير  بخطى واثقة نحو تحقيق شمول مالي أوسع يعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

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