الشباب والرياضة: قرعة تحكيم الدوري الثقافي بمهرجان "إبداع 12" في 30 يناير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد تحكيم مجال الدوري الثقافي بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2023 / 2024.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الإثنين/ - أنها حددت موعد القرعة يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير الجاري على أن تقام فعاليات الدوري الثقافي خلال الفترة من 31 يناير الحالي إلى 2 فبراير المقبل على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.



وتقام فعاليات مهرجان إبداع سنويا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

