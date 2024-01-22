منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم "فريق فرسان اللغة العربية"

كرمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، "فريق فرسان اللغة العربية" لما يقدمونه من دعم تقني للارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى المنطقة.

ذكرت المنطقة، في بيان اليوم /الإثنين/، أن الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، وهيام عبدالفتاح زرد، موجه عام اللغة العربية، كرموا أعضاء الفريق تقديرًا لجهودهم في تطوير مستوى الطلاب بمعاهد المنطقة.

أضاف البيان أن "فريق فرسان اللغة العربية"، هي مجموعة من معلمي اللغة العربية المتميزين في الجانب التكنولوجي، تم الاستعانة بهم في إعداد النماذج الاسترشادية للامتحانات، وتصوير الحصص النموذجية، وإعداد مجموعة (بنت الشاطئ) على موقع التواصل الاجتماعي التلجرام، والتي تضم جميع معلمي اللغة العربية على مستوى المنطقة؛ لعرض الحصص المسجلة عليه، والطرق والاستراتيجيات المستخدمة فيها، لتبادل الخبرات فيما بينه.

في سياق متصل، تابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، كنترول الشهادة الابتدائية مع ختام أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية، وذلك في حضور مدير التعليم الخاص الدكتور أحمد طه، ومدير التعليم الابتدائي ومصطفى بهي.