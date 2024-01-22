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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة سياحية بمنطقة الأهرامات لمنتخبات اليد المشاركة ببطولة إفريقيا

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية بمنطقة الأهرامات، للفرق المُشاركة في أمم أفريقيا لليد، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحظى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي .


وتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلي أهمية البطولات التي تستضيفها مصر سواء عالميًا أو قاريًا فى الترويج للمعالم السياحية المصرية ، وتنشيط السياحة.


وقال الوزير - في تصريحات صحفية اليوم-:"إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدًا سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة الهامة".


وعبر المشاركون في البطولة الأفريقية لليد عن سعادتهم البالغة بزيارة المعالم السياحية المصرية، متوجهين بالشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة والاهتمام الكبير الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية.


وتم تنظيم الجولة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية "، وبحضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق المُشاركة في البطولة، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.
 

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