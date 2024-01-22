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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: الدول الرافضة لوقف الصراع في غزة تتحمل مسئولية إراقة دمـ.ـاء المدنيين..فيديو

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافقا دوليا على حل الدولتين وإنهاء الصراع وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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وأضاف سامح شكري، خلال لقاء خاص مع برنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المعضلة هي كيف يتم تنفيذ عملية حل الدولتين، وننتظر ما سيسفر عنه مجلس وزراء الخارجية الأوروبي بشأن قطاع غزة".

وتابع وزير الخارجية، "ننتظر خروج قرارات من مجلس وزراء الخارجية الأوروبي تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، معربا عن دهشته من قيام بعض الدول بعدم اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار ووقف قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية، "الدول التي ترفض وقف إطلاق النار، بأن تتحمل مسئولية إراقة الدماء لـ1% من سكان قطاع غزة ثلثهم من الأطفال والنساء".
 

وزير الخارجية

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