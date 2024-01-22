البيت الأبيض: حل الدولتين هو المسار الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأوضاع في البحر الأحمر وقطاع غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يعتقد أن حل الدولتين هو المسار الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت البيت الأبيض إلى أن هناك حاجة لإلقاء السلاح من أجل الإفراج عن الأسرى لكنه لا يدعم وقفا دائما لإطلاق النار في غزة.

وذكر البيت الأبيض أنه "من مصلحة أصدقائنا الإسرائيليين أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة"، مشيرًا إلى أنه سيجري مواصلة المحادثات مع نتنياهو حول مستقبل الشعب الفلسطيني والوضع في غزة بعد انتهاء الصراع.