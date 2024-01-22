سبوتنيك: مقتل نجل جنرال فرنسي في أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين أن نجل الجنرال الفرنسي فريدريك دريون، ألكسيس، قتل نتيجة قصف شنته القوات الجوية الروسية على موقع مرتزقة أجانب تابعين للجيش الأوكراني في مدينة خاركوف.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فإن ألكسيس ينحدر من عائلة من النخبة العسكرية الفرنسية، وتم تعيين والده عميدًا احتياطيًا في عام 2001، وكان جزءًا من الكتيبة الثانية من الفيلق الدولي للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي 17 يناير، أفادت وزارة الدفاع أن القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، الذين كان الجزء الأكبر منهم يمثلهم مرتزقة فرنسيون.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي، الذي تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية في 19 يناير، أن مقتل المرتزقة الفرنسيين في خاركوف يقع على عاتق ضمير باريس، التي تغاضت عن عمل فرنسا في آليات إرسال المرتزقة إلى أوكرانيا.