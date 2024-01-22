ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية، قضت بالسجن عامين بحق الطبيب مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في قضية جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

المتهم أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج “مساء دي إم سي”، حيث تسبَّب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.

يذكر أن المتهم حُكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرض حياة العديد من المرضى للخطر.