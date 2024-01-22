"الاستعلامات": تضامن المواطنين مع القضية الفلسطينية يتماشى مع الموقف الرسمي لمصر

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية أمر مؤكد وواقعي، منوهة بأنه يتماشى مع الموقف الرسمي لمصر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية ادعاءات باطلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت أن ما يكشف كذب المزاعم الإسرائيلية أن كل دول العالم تعرف حجم جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بسيناء وتعزيز الأمن على الحدود مع غزة.