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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الاستعلامات": تضامن المواطنين مع القضية الفلسطينية يتماشى مع الموقف الرسمي لمصر

غزة
غزة

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية أمر مؤكد وواقعي، منوهة بأنه يتماشى مع الموقف الرسمي لمصر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع أداة للحرب في غزة

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية ادعاءات باطلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت أن ما يكشف كذب المزاعم الإسرائيلية أن كل دول العالم تعرف حجم جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بسيناء وتعزيز الأمن على الحدود مع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي الأراضي المصرية الاستعلامات الإخبارية الأورومتوسطي

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