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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاميرا "على مسئوليتي" ترصد ترقب الشارع المصري لمباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر..فيديو

على مسئوليتي
على مسئوليتي

رصد عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد، ترقب الشارع المصري لمباراة منتخب مصر اليوم مع منتخب الرأس الأخضر.

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لا بديل عن الفوز.. أحمد موسى: كل لاعبي منتخب مصر رجالة.. فيديو

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أحمد موسى يطرح تساؤلات للجمهور بعد قرار محمد صلاح الرحيل لليفربول

وقال الشندويلي، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك انتظار كبير من الجماهير للمباراة، وماذا سيقدم المنتخب بدون محمد صلاح".

وأضاف مراسل صدى البلد: "الجماهير متواجدة قبل ساعات من بدء المباراة في نادي حدائق الأهرام".

وتحدث العديد من الجمهور عن المباراة، وطالبوا لاعبي المنتخب ببذل مجهود كبير للفوز بها.

وأشادت الجماهير بتشكيل منتخب مصر أمام الرأس الاخضر، خاصة في ظل العديد من التغييرات التي أجراها مدرب منتخب مصر.

وأعرب الجمهور عن أمنيته بالتوفيق لمصر وتفاؤله بالفوز للمنتخب الوطني، حيث قال محمد نافع، رئيس نادي حدائق الأهرام، إن منتخب مصر لا يقف على لاعب أو اثنين أو أكثر، مشيرا إلى أن مباراة غانا كانت بروفة لمباراة اليوم، والتي قد تكون مباراة التأهل.

ووجه نافع رسالة للاعبين قائلا: الماتش يحتاج اجتهادا ومتابعة، والمباراة ستكون في المتناول، ويجب إجراء بعض التعديلات في التشكيل.

كما رصد محمد القليوبي، مراسل صدى البلد، أجواء مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر من نادي التوفيقية، وتوقع العديد من الجمهور فوز المنتخب المصري على منتخب الرأس الأخضر والتأهل للدور المقبل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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