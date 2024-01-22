بعد اقتحام مستشفيات خان يونس.. البيت الأبيض: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، على الموقف الأمريكي المتمثل في أنها لا تريد رؤية المستشفيات تتحول إلى مناطق حرب، في تعليق على التقارير التي أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيين في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وزعم كيربي أن حماس تستخدم مثل هذه البنية التحتية لتخزين الأسلحة وأن لإسرائيل الحق في إحباط مثل هذه الجهود، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وادعى المسئول الأمريكي "نحن نعلم أن حماس تستخدم عمدا أماكن مثل المستشفيات لتخزين الأسلحة وإيواء مقاتليها، حتى إلى حد ما، للقيادة والسيطرة، وهذا يضع حاجة خاصة لقوات الدفاع الإسرائيلية، ولكنه يشكل أيضًا عبئا خاصا".

وقال كيربي إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه أضاف: "نتوقع منهم أن يفعلوا ذلك بما يتوافق مع القانون الدولي وأن يحموا الأبرياء في المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى أيضًا، قدر الإمكان".