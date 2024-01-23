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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. رأي الدين في السحر والسحرة.. هل تخبر الفتاة خطيبها بعلاقاتها السابقة؟.. أزهري يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل تخبر الفتاة خطيبها بعلاقاتها السابقة؟.. أزهري يجيب
هل الزوجات الصالحات تشاركن أزواجهن الجنة.. دار الإفتاء ترد
رأي الدين في السحر والسحرة.. دار الإفتاء تكشف عنه
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، علي سؤال متصلة حول إنها لها علاقات سابقة، فهل تخبر من يتقدم لخطبتها أم تتكتم؟.

وقال العالم الأزهري، في تصريح له: "قولا واحدا عليكى التكتم على هذه العلاقات طالما ربنا سترك، فلا تفضحى نفسك، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ".

وتابع: "قبل الخطوبة ليس من حقه ولا من حقها، السؤال عن العلاقات السابقة، يمكن لا يتزوجوا وبعد كده يفضحوا بعض، حتى لو تزوجوا لا يكشفوا عن علاقات السابقة، طالما ربنا سترهم ".

كما أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، علي سؤال متصلة حول إنها مخطوبة ولديها عيوب صحية فهل تصرح بها لخطيبها أم تتكتم عليها؟.

وقال العالم الأزهري، في تصريح له: "الأمراض قسمين، فى أمراض بسيطة زى أنا عصبي وبخيل، أو مش بعرف أطبخ، ودى يمكن الإنسان يحاول يعالج العيوب دى، ويشتغل على نفسه".

وتابع: "والنوع الثاني هو الأمراض المنفرة والمعدية، يعنى فى مرض خطير، مش بخلف عندى مشاكل منفرة وتعجزية، وتؤثر على الطرف الأخر، لازم نخبر الطرف الأخر بها حتى يعرف ويختار هل يستمر ولا يمتنع عن استمرار الزواج".

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما مصير النساء المؤمنات القانتات في يوم الحساب؟ وهل يشتركن في الهبة التي يهبها الله لأزواجهم المؤمنين في الآخرة؟

واستشهدت دار الإفتاء، بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ [يس: 55-56].

كما استشهدت بقول الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف: 70]؛ قال الإمام الطبري في "تفسيره" (21/ 639، ط. مؤسسة الرسالة): [وقوله: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ يقول جلّ ثناؤه: ادخلوا الجنة أنتم أيها المؤمنون وأزواجكم مغبوطين بكرامة الله، مسرورين بما أعطاكم اليوم ربكم] اهـ.

وغير ذلك من الآيات التي تفيد أنَّ الزوجات المؤمنات يشاركن أزواجهن في التمتع بنعيم الجنة.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في السحر والسحرة، وكيف تتقي شرهم؟ وما هو العلاج لهذه المشكلة؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه الله تعالى قد ذَكر السحرَ في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما ورد ذكره في السُنَّة المطهَّرة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع له لبيدُ بن الأعصم سحرًا، يقول الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾ [البقرة: 102].

ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» رواه البخاري، وعَدَّ منها السحر، ولقد ذكر العلماء أن جمهور المسلمين على إثبات السِّحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، وكون السحر له حقيقة ثابتة لا يعني كونه مؤثرًا بذاته ولكن التأثير هو لله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾.

وتابعت: فقد نفى الله -عز وجل- عن السحر التأثير الذاتي ومفعوله، ونتيجته منوطة بإذن الله تعالى، ولا تتجاوز حقيقته حدودًا معينة، ولا يمكن أن يتوصل إلى قلب الحقائق وتبديل جواهر الأشياء.

كما وصف الله سحر سحرة فرعون بأنه تخييل في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه: 66]؛ أي إن الحبال لم تنقلب في الحقيقة إلى ثعابين، وإنما خُيِّل ذلك للمشاهدين، ومن الآيات الكريمة نفهم أن الشياطين هم الذين يعلِّمون الناس السحر، وأن تعلم السحر ضارٌّ وليس بنافع، ويَحرُم على الإنسان أن يتعلم السِّحر أو الشعوذة لخداع الناس أو إضلالهم أو فتنتهم أو التأثير السيئ فيهم.

ما يَحرُم على الإنسان أن يعتقد أن العراف أو المشعوذ أو الساحر هو الذي ينفعه أو يضره؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه أبو داود والطبراني.

وبناء على ما ذُكر: فإنه يجب الاعتقاد بأن كل شيء بقضاء الله تعالى، ولا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريده، فيجب الإيمان بأن الله فعال لما يريد، والنفع والضرر من عنده، وتفويض الأمر لله، والرضا بما قضى به، ولو كان ثمة من يوثَق به في رفع هذا المرض فلا بأس به.

وفي النهاية، نصحت دار الإفتاء، السائلة، أن تقوي صلتها بالله، وأن تكون دائمًا في ذكر الله وذلك بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار، وعدم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين فإن ذلك انحراف عن الطريق المستقيم.

فتاوى تشغل الأذهان الزوجات الصالحات الجنة دار الإفتاء السحر

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