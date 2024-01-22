يارب النصر.. أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: المنتخب محتاج دعوات 105 مليون.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تشكيل منتخب مصر، خلال مباراة الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية، معقبا: " المنتخب يحتاج دعوات 105 مليون مصري اليوم للتأهل للدور الثاني، وهي مباراة أكون أو لا أكون".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، دفع بعدد من اللاعبين في التشكيلة الرسمية للقاء الرأس الأخضر، وعلى رأسهم أحمد فتوح ومحمد هاني وأحمد سيد زيزو ومروان عطية".

وأضاف: "يارب النصر لمصر.. 105 مليون مصري عايزين يفرحوا انهادره"، متابعا: "كوت ديفوار هُزمت من غينيا الاستوائية 4/0، معلقا: 60 ألف متفرج خرجوا من الاستاد في حالة حزن شديد، لأنهم جمهور الدولة المنظمة للبطولة، لكن هذه هي كرة القدم".