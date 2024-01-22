رئيس منصة "آي صاغة": مبادرة "زيرو جمارك" على الذهب أفقدتنا حصيلة دولارية

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "أي صاغة"، أن مبادرة اعفاء الذهب من الجمارك لتحقيق توازن بين العرض والطلب داخليًا، لم تأت بثمارها في عملية العرض والطلب في الأسواق، طالما ليس هناك بيانات العرض والطلب.

وأشار "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن بيانات العرض والطلب "كان باب مقفول" وكان به تلاعبات كبيرة في الأسعار من قبل بعض المتحكمين في خام الذهب بمصر، موضحًا أنه مع هذه المبادرة تم وصول السعر لمستويات قياسية لم يصل لها في تاريخ الذهب بمصر.

زيرو جمارك وبكميات غير محدودة

وأوضح أن عدم وجود بيانات في العرض والطلب هو الباب الذي منع انخفاض سعر الذهب رغم دخول الذهب من الخارج "زيرو" جمارك وبكميات غير محددة، مشدداً أنه ليس لدينا مشكلة في أن تدخل كميات كبيرة من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج، منوهًا بأن هذه المبادرة أفقدت الدولة عائدا جمركيا وفقدنا حصيلة دولارية بسبب عدم دخول المصريين القادمين من الخارج بالذهب بدلًا من الدولار.