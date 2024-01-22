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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: بضم "بوريل" لطابور العاجزين الذي يفرش بهم الطريق إلى جهنم

جوزيف بوريل مسؤول
جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يضم جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى طابور العاجزين أصحاب النوايا الحسنة التي يفرش بها الطريق إلى جهنم.

ووجه أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي ام سي"، رسالة إلى جوزيف بوريل، قائلًا: "بص أنت شكلك ملكش في لعبة السياسية والعيب إسرائيل، انت اقتصادي ومهندس طيران.. الخطة بتاعتك مفيهاش هنعمل كذا وإلا حضرتك عاجز".

وتابع: الاتحاد الأوروبي هو الوجه الثاني للعملة الأمريكية، ويروج لمشروع متفق عليه مع إسرائيل وتل أبيب وقعت عليه بالفعل، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي في خطته يدعو لتطبيع كامل بين تل ابيب والدول العربية وخلق إطار سلام إسرائيلي فلسطيني وضمانات أمنية قوية للدولتين.

مسؤول الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إسرائيل تل أبيب

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