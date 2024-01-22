مسئولون غربيون يضغطون من أجل مرور مساعدات غزة عبر ميناء إسرائيلي





كشفت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيون والبريطانيون والأوروبيون يضغطون على إسرائيل للسماح بمرور المساعدات لغزة عبر ميناء أشدود الإسرائيلي.

وذكرت أن هذا الضغط لوصول المساعدات من أجل تخفيف الأزمة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة ، وفقا لستة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

رد الجيش الإسرائيلي على هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس على إسرائيل بغزو وإعلان حصار على غزة، التي كانت بالفعل تحت حصار دام سنوات.

وسمحت منذ ذلك الحين بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى القطاع عبر نقطتين حدوديتين، واحدة في إسرائيل والأخرى في مصر، لكن عمليات التسليم هذه تعثرت بسبب عمليات التفتيش والصعوبات اللوجستية.