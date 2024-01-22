إبراهيم عيسى: المواطن المصري الآن خبير في سعر الدولار وتأثيره على حياته

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المواطن المصري لم يعد يحتاج كلام خبير أو محلل اقتصادي وأصبح قادر على أن يعتمد على حسه ووجعه وتأثير الاقتصاد عليه ومصاريفه اليوم ويدرك ببساطة تأثير سعر الدولار عليه هو شخصيًا.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المواطن المصري الآن خبيرًا في سعر الدولار وتأثيره على حياته وتفاصيل شغله، مشددًا على أن حديث القاهرة ومدن مصر وريفها عن سعر الدولار، موضحًا أن هناك وجهتين نظر يتداوله الشعب المصري، مؤكدًا أن تعويم الجنيه له مشجعين من الطرفين.

وأشار إلى أن هناك وجهة نظر لها مؤيدوها وهي تحرير سعر الصرف ورأي أخر بأنه لا يجب أن تلجأ الدولة إلى تعويم الجنيه، مؤكدًا أن هناك تجارب في العالم نجحت في ظل وجود سعرين للدولار في السوق.