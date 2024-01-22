فضيحة تاريخية.. تعليق مثير من خالد الغندور على هزيمة كوت ديفوار

علق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الكوت ديفوار برباعية أمام غينا الاستوائية بأمم أفريقيا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" فضيحة تاريخية لساحل العاج الخسارة ٤ صفر امام غينيا الاستوائية علي ارضها و اكبر خسارة في الكان لصاحب التنظيم في تاريخ البطولة في المجموعات.

وتابع :" ما زال لساحل العاج أمل في الصعود ".

فجر منتخب غينيا الاستوائية كبرى مفاجآت بطولة أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

ونجح أيميليو نسووى في تسجيل هدف غينيا الاستوائية في الدقيقة 42 و75، و بابلو غانيت في الدقيقة 73، واختتم التسجيل جانيك بويلا سام في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة تصدر منتخب غينيا الاستوائية المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، ومنتخب نيجيريا ثانيا برصيد 7 نقاط، وكوت ديفور ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب غينيا بيساو دون نقاط.

ويتأهل بذلك منتخب غينيا الاستوائية كأول المجموعة ونيجيريا ثاني المجموعة، وينتظر منتخب كوت ديفوار باقي النتائج لاختيار أفضل 4 منتخبات كمركز ثالث في المجموعات.