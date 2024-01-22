بشكل مفاجئ|الوقوف دقيقة حداد في بداية الشوط الثاني لمباراة نهائي السوبر الإيطالي

وقف فريقا نابولي وإنتر ميلان، دقيقة صمت قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني من مباراتهما الجارية مساء اليوم الاثنين بملعب الأول بارك بالرياض، في نهائي السوبر الإيطالي.

وتوفي جيجي ريفا، المهاجم التاريخي لكالياري ومنتخب إيطاليا، قبل دقائق فقط من نهائي السوبر الإيطالي، حيث بدأت المباراة بشكل طبيعي.

وبعد استراحة ما بين الشوطين قررت رابطة الدوري الإيطالي الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق الشوط الثاني، حدادا على ريفا الذي توفي عن عمر يناهز 79 عاما.

كان ريفا قد دخل المستشفى صباح اليوم الاثنين، بعد تعرضه لانتكاسة وتوفى في المساء.

جدير بالذكر أن ريفا هو الهداف التاريخي لمنتخب إيطاليا، حيث تمكن من تسجيل 35 هدفا في 42 مباراة لعبها مع الأتزوري خلال الفترة من 1965 إلى 1974.