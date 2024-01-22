شاهد.. كريم فؤاد يكشف عن أصعب مباراة خلال مسيرته

أجرى أكرم توفيق لاعب الأهلي حوارا كوميديا مع زميله كريم فؤاد، نجم الفريق الأول بالقلعة الحمراء، على هامش معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات.

وكشف كريم فؤاد لاعب الأهلي، عن أصعب مباراة خاضها خلال مسيرته الكروية.

وقال فؤاد خلال فيديو مصور عبر الحسابات الرسمية للأهلي على مواقع التواصل: "مواجهة الزمالك في السوبر المصري العام الماضي، الأصعب في حياتي".

وبرر اختياره بالقول "المباراة جاءت بعد موسم غير جيد للفريق، خسرنا خلاله عدد من الألقاب، على رأسها الدوري وكأس مصر، وتعرضنا لضغوط قوية لكننا نجحنا في تحقيق الفوز 2-0، وسجلت هدف فريقي الثاني".

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وتابع: "ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، يعد أفضل الملاعب التي لعبت عليها خلال مسيرتي، الأرضية الجيدة تؤثر بلا شك من ناحية السيطرة على الكرة والتحكم فيها".

وحول معسكر الفريق الحالي في الإمارات، أوضح أن الأجواء تذكره بمعسكرات البطولات المجموعة مثل مونديال الأندية.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء اليوم على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي، عصر الغد الثلاثاء.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران، ثم خاض الفريق تدريبا بدنيا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.