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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر عبرية تكشف مقتل وإصابة 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلنت مصادر إسرائيلية  اليوم عن مقتل وإصابة نحو 20 ضابط وجندي إسرائيلي بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خان يونس، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وفي السياق ذكرت  كتائب القسام أن الطيران الصهيوني قصف دبابة استهدفناها وسحقها بمن فيها بعد أن تصدينا لقوة إنقاذ حاولت سحبها.

كشف موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن إسرائيل قدمت مقترحا بوقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح جميع الرهائن.

ذكروا أن الاقتراح جزء من اتفاق متعدد المراحل يتضمن وقف القتال شهرين وإطلاق جميع الرهائن.

وذكرت  أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم :"ننتظر رد حماس ومتفائلون بحذر بشأن إحراز تقدم بشأن الصفقة بالأيام المقبلة".

يأتي ذلك فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن وفد أمني إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع وصل إلى واشنطن بهدف تعزيز شراء أسلحة القتال بغزة والحرب المحتملة في لبنان.

مصادر إسرائيلية مقتل وإصابة نحو 20 ضابط وجندي تفجير مبنيين كتائب القسام

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