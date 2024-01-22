إصابة 4 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بمطعم أكلات سريعة بالغردقة

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، فى حادث انفجار أنبوبة غاز بمطعم "عربة اكل سريع" بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أنبوبة غاز بمطعم "عربة اكل سريع".

على الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق وتجرى حالياً عملية التبريد.

وتبين إصابة كل من بيتر نادر 14 سنة "حروق من الدرجة الاولى والثانية والثالثة بالوجه والظهر والساقين والذراعين"، نادر سليم عازر 42 سنة "حروق من الدرجة الأولى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم"، محمد احمد شوقى 43 سنة "حروق من الدرجة الأولى بالوجه وكدمة بالذراع الأيمن"، عبد الباسط عبد الصمد مراد 25 سنة "حروق من الدرجة الأولى من الجهه اليمنى".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعاف والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.