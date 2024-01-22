أمم أفريقيا.. محمد صلاح يبكي بعد هدف الرأس الأخضر

نشر الاعلامي محمد فاروق صورة لمحمد صلاح بعد احراز الرأس الاخضر هدف التقدم في الشوط الاول .

وظهر صلاح والدموع تملأ عينيه بعد احراز هدف التقدم في شباك المنتخب المصري .

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد.

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