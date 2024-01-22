أمم أفريقيا.. شاهد رد فعل محمد صلاح عقب هدف الرأس الأخضر بمرمى مصر

ظهرت ملامح الغضب الشديد على محمد صلاح نجم منتخب مصر وذلك بعد إحراز منتخب كاب فيردي “الرأس الأخضر ” الهدف الأول في مرمى منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول.

وأظهرت الكاميرات رد فعل محمد صلاح عقب الهدف، حيث بدا غاضبا بشدة مما يحدث بتسجيل هدف في مرمى منتخب مصر .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024، بتقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف.

وخلال الشوط الأول ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول أكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات ولكن منتخب كاب فيردي باغت المنتخب بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد.

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