مصر ضد الرأس الأخضر .. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم المنتخب

علق إبراهيم سعيد على أداء حجازي مع منتخب مصر وتسببه في هدف تقدم الرأس الأخضر .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس:"

حجازي أبطأ مدافع شفته في حياتي

‏عمل كارثه لحظه الهدف ‏لا تدل أنه مدافع".

وتابع :" فضيحه والله مفيش مدافع يعمل كده

‏مكتف نفسه، ‏ومش عارف يفرق بين ايده ورجل".

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي “الرأس الأخضر”، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024، وتشير النتيجة إلى تقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف.

وخلال الشوط الأول ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول أكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات ولكن منتخب كاب فيردي باغت المنتخب بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.