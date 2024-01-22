محامي كهربا يفتح النار على فيتوريا.. لهذا السبب

وجه اشرف عبد العزيز محامي كهربا رسالة الي فيتوريا بعد التاخر بهدف امام الراس الاخضر بامم افريقيا .

وكتب عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" هتنزل ياسر إبراهيم وكهربا ومصطفي فتحي ومحمود تريزيجيه امتي ".

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي “الرأس الأخضر”، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024، وتشير النتيجة إلى تقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف.

وخلال الشوط الأول ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول أكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات ولكن منتخب كاب فيردي باغت المنتخب بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.