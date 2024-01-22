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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

140 لاعبًا ولاعبة يشاركون ببطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

صدى البلد

 أُقيم، مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الفني للنسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة، المقرر إقامتها على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.


وحضر الاجتماع -الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى- عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة، للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.


وأكد الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة أن البطولة تشهد مشاركة 140 لاعبا ولاعبة من 25 دولة هي: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.


ومن المقرر أن تنطلق صباح غد الثلاثاء منافسات البطولة الدولية والمدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

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