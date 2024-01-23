عدينا بدعاء الشعب.. تعليق مثير من خالد الغندور على تأهل منتخب مصر

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تأهل مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد 3 تعادلات من 3 مباريات خاضها المنتخب.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك: "صعدنا بدعاء الشعب المصري وتعادل موزمبيق في الوقت الضائع".

حسمو التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل من الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.