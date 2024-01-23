عمرو مصطفي يهاجم فيتوريا: المنتخب بيلعب من غير مدير فني

وجه المحلن عمرو مصطفي رسالة شديدة اللهجة الي فيتوريا مدرب المنتخب المصري بعد الصعود بشق الأنفاس الي الدور ال ١٨ .

وكتب مصطفي من خلال حسابه الشخصي اكس :" لما تلاقي فريق بيحزق واللاعيبة بتاعته بتجيب اخر اخرها مجهود وروح في الملعب بس في الأخر المنافس بيلعب عالواقف وبيتعادل، يبقى اتأكد ان الفريق دا بيلعب من غير مدير فني..

وتابع :" ‏لما تلاقي مدرب بيستغل اي توقف او كولينج بريك ويلم اللاعيبة ويتقمص دور مدرب الباسكت او الهاندبول في التايم أوت ويفضل يدي تعليمات للاعيبة ويحزق ويمثل اعرف انه مدرب بليد لا حضر ولا ذاكر ولا شاف المنافس ولا هو فاهم حاجة اصلاً لأن كرة القدم لو كانت بتعتمد على تعليمات التايم أوت داحنا نروح نلعبها في الصالة المغطاه!! ".

وأضاف : ‏لما تلاقي فريق مسجل مجموع ٦ اهداف، خمسة منهم كانو ردود فعل لما بنتأخر في النتيجة، اعرف اننا قدام مدرب نصاب ضحك على شوية مغفلين و نهب شوية ملايين من قوت الشعب والله اعلم منصصهم مع مين !!