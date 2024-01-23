أسوأ مما يخشى.. ليفربول يصدر بيانا بشأن إصابة صلاح

نشر الاعلامي احمد شوبير بيان نادي ليفربول بشان اصابة صلاح مع المنتخب المصري .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" 🚨 بيان رسمي من نادي ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح. 📝🔴

سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريبات ليفربول يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بشأن الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي.

الإصابة، التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول.

سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته الى ليفربول بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية حيث تأهلت مصر للدور القادم في مرحلة خروج المغلوب بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر الليلة.