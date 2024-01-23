عائشة خليل: أسوان مدينة السحر والجمال على مر العصور

أكدت الكاتبة الدكتورة عائشة خليل عبد الكريم، أن أسوان هي مدينة السحر والجمال على مر العصور، مشيرة إلى أنه ووجدت كتابات رصت الحياة اليومية في أسوان خلال عصور سابقة، وأكتشفت السحر الخاص بها.

وقالت عائشة خليل عبد الكريم، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الرحالة الأوروبيين عندما كانوا يزرورون أسوان كانوا يكتبون عنها، مؤكدة أنه وجدت كتابات عن أسوان منذ القرن الـ 19.

العصور السابقة

وتابعت الكاتبة الدكتورة عائشة خليل عبد الكريم، أنه خلال كتاباتي كنت أسعى للبحث عن سر الحياة في أسوان، على مدار العصور السابقة.