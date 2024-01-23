احتمال المغرب.. خالد الغندور يكشف عن منافس مصر الأقرب في دور الـ16

علق خالد الغندور علي المنتخب الذي سيواجه منتخب مصر في الدور ال ١٦ في امم افريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصر ستلعب مع وصيف المجموعة السادسة يعني الكونجو الديمقراطية او المغرب علي حسب النتائج في الجولة الأخيرة ".



حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.