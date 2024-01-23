صناعة الجبن الموتزاريلا.. دورة تدريبية في معهد بحوث الانتاج الحيواني

يعلن معهد بحوث الانتاج الحيواني - قسم بحوث تكنولوجيا الألبان -محطة بحوث الانتاج الحيواني بالسرو-محافظة دمياط عن تنظيم دورة تدريبية في مجال ( صناعة الجبن الطري والجاف والألبان المتخمرة)
يأتي ذلك تحت رعاية محمد الشافعى مدير المعهد وأحمد عبد الخالق وكيل المعهد للإرشاد والتدريب وياسر صديق مدير محطة السرو ومنيرة بسيونى رئيس قسم تكنولوجيا الألبان.
وسوف تتناول الموضوعات التالية:
-1- أهمية اللبن وتركيبه وفوائده الغذائية.
-2- صناعة الزبادي (نظري وعملي)
3- صناعة الجبن الأبيض الثلاجة (نظري وعملي).
4- صناعة الجبن الدمياطي نظري وعملي).
-5- صناعة الجبن الراس (نظري وعملي).
-6- صناعة الجبن الإيدام (نظري وعملي).
7- صناعة الجبن الموزاريلا (نظري وعملي).
8-- صناعة الجبن القريش والسمن الطبيعي نظري وعملي).
9- صناعة المشروبات اللبنية من شرش اللبن غير المملح (نظري وعملي).