تونس تسدد ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023

أكّدت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، أنّ تونس نجحت في تسديد كل ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 رغم كلّ الضغوطات، التي واجهتها المالية العمومية خلال السنة ذاتها.

وأشارت “نمصية”، لدى افتتاحها اليوم، في حوار بشأن قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات الجبائية الجديدة بالعاصمة تونس، أن المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات كبيرة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الأولية على النطاق العالمي.

وأضافت أن هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس مما قلص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحياناً غير المتوقعة.