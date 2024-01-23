عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

صدى البلد

 تمكنت سيدة بريطانية  وتدعى جلينيس برادشو (69 عاما) من العثور على والدها، وذلك بعد فراق حوالي  63 عاما.

وقد انهارت السيدة  باكية  وذلك فورتواصلها مع والدها جيرالد والذي يبلغ من العمر 89 عاما، وذلك بعدما قد ظنت طوال سنوات غيابه  أنه قد فارق الحياة

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد فقدت "جلينيس" الاتصال بوالدها وذلك في سنة 1961، حينما أُرسل والدها إلى قاعدة تعد تابعة للبحرية الملكية البريطانية، لكنه لم يعد مرة آخرى إلى منزله، خاصة مع نشوب خلاف بينه وبين والدتها.

وقد كانت لحظة اختفاء الأب  عندما كانت جلينيس تبلغ من العُمر 6 سنوات فقط، ورغم من امتداد سنوات الفراق، فقد حرصت ابنتها لين بيري (49 عاما) من البحث عن جدها.

بدأت جهود البحث في سنة 1997، وقد تصفحت السجلات البحرية القديمة، حتى ظنت أنه قد توفي.

بمرور السنوات، فقد فوجئت "لين" بأن والدتها لديها أخت غير شقيقة وتدعى كارين لي، وهي من أكدت لها أن جدها يعد على قيد الحياة 

اكتشفت "لين" أن جدها يقيم في أستراليا،وهاجر سنة 1966، وتزوج من امرأة وعمل مرشدًا للحافلات.

السجلات البحرية قيد الحياة غياب الأب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

موضوعات متعلقة

ولا أغرب.. بيزنس جني الأموال من المطلقين يثير ضجة |التفاصيل كاملة

بطريقة ولا أغرب.. عارضة أزياء خمسينية شهيرة تثير جدلا ببشرة أصغر سنا

بتدور على شغل.. 10 وظائف للعمل عن بعد برواتب لن تتوقعها

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

حالة رعب.. كائن غريب على متن طائرة أسيوية|لن تتوقع ماذا وجدوا

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

المشدد 3 سنوات يواجه «ثلاثينية الكيف» في سوهاج

سعر رينو داستر 2023 الرسمي في مصر .. صور

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني .. الشروط والحدود الدنيا

كيفية الجواب على سؤال: أين الله؟.. اعرف الرد المناسب

السيسي وبوتين يشاركان في مراسم صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

إصابة الشناوي| طبيب منتخب مصر: أشعة على الكتف تحدد مدة غيابه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

فيديو

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ