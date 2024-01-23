بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

تمكنت سيدة بريطانية وتدعى جلينيس برادشو (69 عاما) من العثور على والدها، وذلك بعد فراق حوالي 63 عاما.

وقد انهارت السيدة باكية وذلك فورتواصلها مع والدها جيرالد والذي يبلغ من العمر 89 عاما، وذلك بعدما قد ظنت طوال سنوات غيابه أنه قد فارق الحياة

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد فقدت "جلينيس" الاتصال بوالدها وذلك في سنة 1961، حينما أُرسل والدها إلى قاعدة تعد تابعة للبحرية الملكية البريطانية، لكنه لم يعد مرة آخرى إلى منزله، خاصة مع نشوب خلاف بينه وبين والدتها.

وقد كانت لحظة اختفاء الأب عندما كانت جلينيس تبلغ من العُمر 6 سنوات فقط، ورغم من امتداد سنوات الفراق، فقد حرصت ابنتها لين بيري (49 عاما) من البحث عن جدها.

بدأت جهود البحث في سنة 1997، وقد تصفحت السجلات البحرية القديمة، حتى ظنت أنه قد توفي.

بمرور السنوات، فقد فوجئت "لين" بأن والدتها لديها أخت غير شقيقة وتدعى كارين لي، وهي من أكدت لها أن جدها يعد على قيد الحياة

اكتشفت "لين" أن جدها يقيم في أستراليا،وهاجر سنة 1966، وتزوج من امرأة وعمل مرشدًا للحافلات.