التأهل بهذه الطريقة أو غيرها ليس مهما.. تصريح صادم من فيتوريا

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على أداء لاعبي الفراعنة في مباراة أمس الإثنين، أمام كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب مصر وكاب فيردي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال روي فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "بكل تأكيد، التأهل بهذه الطريقة أو غيرها ليس مهما، ولكن الأهم أننا تأهلنا في الوقت الحالي للدور المقبل ببطولة كأس الأمم".

وأكمل المدير الفني، قائلًا: "منتخب مصر يلعب بطريقة هجومية، ودائما ما نأخذ بزمام المبادرة، ولذلك فطبيعي أن نستقبل أهداف حاليًا، سنعمل على تصحيح الأوضاع خلال الأيام المقبلة قبل مباراة دور الـ 16 لنظهر بشكل أفضل".

واستكمل: "هذا التأهل جاء مستحقا لأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا على أرض الملعب".

وبسؤاله هل يمكن للانتقال إلى مدينة سان بيدرو أن يكون في صالح منتخب مصر؟، ليرد قائلًا: "الانتقال لمدينة سان بيدرو وتغيير الأجواء قد يمنح اللاعبين انطلاقة جديدة في البطولة".

وأتم روي فيتوريا، تصريحاته قائلًا: "نحن في أبيدجان منذ 15 يومًا وتغيير الأجواء وكسر الروتين اليومي ربما يمنحهم روح معنوية أعلى، وسنستعد للمباراة المقبلة على أفضل نحو ممكن".