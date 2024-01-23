بينها شركة طيران عراقية.. الخارجية الأمريكية: إدراج داعمي أجندة إيران على قوائم العقوبات

وضعت الولايات المتحدة، شركة الطيران العراقية “فلاي بغداد” ومديرها التنفيذي على قوائم العقوبات، وذلك لدعمهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات متحالفة مع إيران في كل من العراق وسوريا ولبنان.

كما صنفت واشنطن، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الامريكية، أيضا طائرتين مسجلتين في العراق وتمتلكهما شركة فلاي بغداد كممتلكات محظورة، كما تقوم الولايات المتحدة بتصنيف ثلاثة من قادة ومؤيدي كتائب حزب الله، وهي إحدى الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق وتابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى شركة واحدة تسهل الأعمال وتغسل الأموال لصالح كتائب حزب الله.

يشكل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة مع إيران تهديدا كبيرا لمنطقة الشرق الأوسط. وقد كانت كتائب حزب الله مسؤولة عن سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت أفراد أمريكيين في العراق وسوريا منذ هجوم حركة حماس المروع على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بفضح الأفراد والجماعات التي تنتهك اقتصاداتها المحلية وتشارك في أنشطة غير قانونية تدعم الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة، كما تبقى ملتزمة باتخاذ إجراءات ضدهم.

فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله مدرجان على قائمة الشركات والكيانات المصنفة من قبل الولايات المتحدة.

وتتخذ وزارة الخزانة الامريكية الإجراء اليوم بموجب القرار التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.