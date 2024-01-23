ميدو للجماهير: انسوا الأهلي والزمالك.. إحنا في وسط بطولة



طالب أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بنسيان تشجيع الأهلي والزمالك خلال فترة بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه رسالة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.. عشان خاطرنا انسوا النادي الأهلي ونادي الزمالك".



وأضاف: "هناك من يحاول أن يحمل محمد الشناوي مسئولية النتائج، وهناك من يترقب أن يظهر إمام عاشور بمستوى غير جيد، أو يكون أحمد سيد زيزو ليس في مستواه".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "نحن في وسط بطولة كأس إفريقيا، لا تصدقون من يقول لكم إن اللاعبين لا يتأثرون بالكلام.. علينا أن ندعم اللاعبين في البطولة، حتى من يخطئ ندعمه".