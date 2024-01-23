فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

أشاد محمد يوسف، نجم النادي الأهلي الأسبق، بقرار روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بإجراء تبديلين بين شوطي مباراة الرأس الأخضر.

وقال محمد يوسف، نجم النادي الأهلي الأسبق، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "تلقينا 6 أهداف في دور المجموعات، وهذا رقم كبير من الأهداف".

وأضاف محمد يوسف، نجم النادي الأهلي الأسبق،: "في الهدف الأول كان يجب على أحمد حجازي ألا يمنح المساحة للاعب الرأس الأخضر أن يدور داخل منطقة الجزاء، رد فعله كان غير صحيح، وكان عليه أن يكبر مساحة جسده".

وأوضح محمد يوسف، نجم النادي الأهلي الأسبق،: "تبديل روي فيتوريا بنزول حمدي فتحي بتريزيجيه؛ حرر 4 لاعبين في خط الهجوم، بجانب تقدم محمد هاني ومحمد حمدي".

واختتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "يُحسب لـ روي فيتوريا التبديل بين شوطي المباراة، إلا أنه تأخر في تبديلي محمود كهربا ومصطفى فتحي".

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.