الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس خطير للغاية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس لا يزال خطيرا للغاية، وسط استمرار النشاط العسكري والقصف في المنطقة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو 80% من مداخل ومخارج مستشفى الأمل مسدودة.

وأوضح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المسعفين تمكنوا من الوصول إلى المستشفى عبر طريق واحد، رغم الصعوبات والمخاطر، وفي وجود الآليات العسكرية.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن انقطاع الإنترنت أدى أيضًا إلى انقطاع الاتصالات بين الفرق الطبية.

وواصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: 'إننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لحماية فرقنا العاملة في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى الأمل، وآلاف النازحين داخل منشآتنا'.

فيما أشار مسؤولو صحة فلسطينيين، يوم الإثنين، إلى أن المنشآت الطبية في جنوب قطاع غزة تعرضت للقصف وسط هجوم إسرائيلي على المنطقة.

وقُتل وجُرح العشرات في الهجوم الأخير على غرب خان يونس، وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.

وتقع في المنطقة مرافق طبية، بما في ذلك مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.