عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس خطير للغاية

صدى البلد

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس لا يزال خطيرا للغاية، وسط استمرار النشاط العسكري والقصف في المنطقة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو 80% من مداخل ومخارج مستشفى الأمل مسدودة.

وأوضح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المسعفين تمكنوا من الوصول إلى المستشفى عبر طريق واحد، رغم الصعوبات والمخاطر، وفي وجود الآليات العسكرية.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن انقطاع الإنترنت أدى أيضًا إلى انقطاع الاتصالات بين الفرق الطبية.

وواصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: 'إننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لحماية فرقنا العاملة في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى الأمل، وآلاف النازحين داخل منشآتنا'.

فيما أشار مسؤولو صحة فلسطينيين، يوم الإثنين، إلى أن المنشآت الطبية في جنوب قطاع غزة تعرضت للقصف وسط هجوم إسرائيلي على المنطقة.

وقُتل وجُرح العشرات في الهجوم الأخير على غرب خان يونس، وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة. 

وتقع في المنطقة مرافق طبية، بما في ذلك مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصالات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الامريكي ورئيس وزراء اليونان يبحثان أهمية حماية الحقوق الملاحية بالبحر الأحمر

بواسطة مصرية وقطرية.. إسرائيل تقترح على حماس وقف الحرب شهرين في غزة

بينها شركة طيران عراقية.. الخارجية الأمريكية: إدراج داعمي أجندة إيران على قوائم العقوبات

مقـ.تل وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109

القسام: طائرات الاحتلال قصفت دبابة إسرائيلية في خان يونس

القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الأخيرة ضد الحوثيين منفصلة عن حارس الازدهار

عسكريون أمريكيون: الضربات ضد الحوثيين ناجحة ولها تأثير جيد

الدفاع البريطانية: 4 طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي قصفت الحوثيين

ترشيحاتنا

إصابة الشناوي| طبيب منتخب مصر: أشعة على الكتف تحدد مدة غيابه

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس خطير للغاية

مصر تجدد موقفها الثابت في مناصرة الحق الفلسطيني تجاه محاولات "تصفية القضية"

موعد ليلة الإسراء والمعراج.. هل يجوز الاحتفال بها؟

عدينا مرحلة «باصي لصلاح».. «حتحوت» يعلق على صعود مصر لدور الـ16 بأمم إفريقيا

بواسطة مصرية وقطرية.. إسرائيل تقترح على حماس وقف الحرب شهرين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

فيديو

يحبس الأنفاس.. مقطع فيديو لتسبب أب في وفاة ابنه عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ