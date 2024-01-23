أوقاف الإسكندرية: برنامج «حصن طفلك» حائط صد للأطفال ضد أي فكر دخيل

قال الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن برنامج "حصن طفلك"- الذي جرى إطلاقه في مساجد المحافظة- يعد حائط صد للأطفال ضد أي فكر دخيل.

برنامج حصن طفلك

وأوضحت المديرية- في بيان- أن الشيخ سلامة عبد الرازق تابع فعاليات برنامج "حصن طفلك" في مسجد الشهيد مصطفى كامل، التابع لإدارة أوقاف شرق، بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ حاتم سالم مدير إدارة أوقاف شرق، والواعظة عزيزة بريقع.

وأضاف الشيخ سلامة، أن البرنامج يأتي تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيدا بما رآه من جهد مبذول في تعليم الأطفال صحيح دينهم، ومن حرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالبرنامج، ثقة منهم في وزارة الأوقاف وعلمائها وأئمتها.

ونوه الشيخ سلامة، بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وأملها، وسواعد بنائها وازدهارها، وأن واجبنا نحوهم أن نحوطهم بسياج من النصح والإرشاد والتعليم، وأن نصونهم ونحميهم من أي فكر دخيل يهدد المجتمع ويزعزع استقراره وأمنه.

وأشار بيان المديرية، إلى أن أولياء الأمور أشادوا بما تقدمه الوزارة من برامج وأنشطة؛ للحفاظ على أبنائهم وتعليمهم صحيح الدين، موجهين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجهود المبذولة في تعليم أبنائهم صحيح الدين وحفظهم من أي فكر دخيل.