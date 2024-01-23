اليوم.. وزير الخارجية الجزائري يشارك في اجتماع مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، يندرج هذا الاجتماع -الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وردع العدوان الإسرائيلي، ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الإنسانية.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الجزائري سيعقد -على هامش مشاركته في أعمال هذا الاجتماع- لقاءات ثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك مع عدد من ممثلي الدول العربية.