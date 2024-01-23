مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق اليوتيوب وتم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الدهشة من قبل رواد السوشيال ميديا فقد وثق المقطع ظهور طائرة وهي تتأرجح وتتمايل وذلك أثناء محاولتها القيام بالهبوط على المدرج، مما تسبب في إصابة الركاب بالذعر .

وقد تسببت العاصفة إيشا حالة من الفوضى وذلك في مطار هيثرو، حيث تم القيام بإلغاء العشرات من الرحلات الجوية، كما تم القيام بتأخير عشرات الرحلات الأخرى.

ومن المتوقع أن تقوم العصفة بجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة وذلك في جميع أنحاء البلاد، اليوم الاثنين، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من تلك الطقس القاسي، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر.